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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Aktueller Einsatz - Nachtragsmeldung

Friesenheim, Oberweier (ots)

Nach momentanem Kenntnisstand soll der tatverdächtige Rentner am heutigen Morgen auf seine schlafende Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe aus kurzer Entfernung geschossen haben. Durch die abgefeuerte Gaskartusche erlitt die Seniorin Verletzungen im Gesicht, die in einer Klinik behandelt wurden. Der Ehemann wurde bei der vorläufigen Festnahme durch das eingesetzte Pfefferspray leicht verletzt und vorsorglich ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Offenburg übernommen.

/vo

Ursprungsmeldung vom 27.07.2026, 08:45 Uhr

Friesenheim, Oberweier - Aktueller Einsatz

Friesenheim, Oberweier Kräfte von Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes sind nach einem Vorfall am heutigen Montagmorgen in der Straße "Im Gäßle" im Einsatz. Kurz vor 7:30 Uhr soll es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar gekommen sein, wobei eine mutmaßliche Schreckschusswaffe Verwendung gefunden haben soll. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt und befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. Beim Betreten der Wohnung mussten die Polizeibeamten Pfefferspray einsetzen und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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