POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Aktueller Einsatz - Nachtragsmeldung
Friesenheim, Oberweier (ots)
Nach momentanem Kenntnisstand soll der tatverdächtige Rentner am heutigen Morgen auf seine schlafende Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe aus kurzer Entfernung geschossen haben. Durch die abgefeuerte Gaskartusche erlitt die Seniorin Verletzungen im Gesicht, die in einer Klinik behandelt wurden. Der Ehemann wurde bei der vorläufigen Festnahme durch das eingesetzte Pfefferspray leicht verletzt und vorsorglich ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Offenburg übernommen.
/vo
Ursprungsmeldung vom 27.07.2026, 08:45 Uhr
Friesenheim, Oberweier - Aktueller Einsatz
Friesenheim, Oberweier Kräfte von Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes sind nach einem Vorfall am heutigen Montagmorgen in der Straße "Im Gäßle" im Einsatz. Kurz vor 7:30 Uhr soll es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar gekommen sein, wobei eine mutmaßliche Schreckschusswaffe Verwendung gefunden haben soll. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt und befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. Beim Betreten der Wohnung mussten die Polizeibeamten Pfefferspray einsetzen und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.
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