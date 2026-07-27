Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Pfefferspray attackiert, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein Vorfall am Samstagnachmittag in der Ortenberger Straße zieht nun Ermittlungen von Beamten der Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls nach sich. Eine bislang unbekannte Frau soll kurz vor 17 Uhr den Verkaufsraum einer dortigen Tankstelle betreten und eine Flasche Whisky gestohlen haben. Ein Mitarbeiter wurde auf das Vorhaben der Frau aufmerksam und stellte die mutmaßliche Diebin außerhalb des Tankstellengeländes. Hierbei soll die Verdächtige dem Tankstellenmitarbeiter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und geflüchtet sein. Die Frau wurde als 35 bis 45 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß beschrieben. Sie sei beleibt gewesen und hätte blonde, möglicherweise leicht rötliche Haare gehabt. Ferner soll sie einen hellen Teint und an beiden Armen Tattoos gehabt haben. Sie sei mit einem weißen Trägertop sowie einer pastell-rosa farbenen Hose bekleidet gewesen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

/wo

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