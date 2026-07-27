Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Aktueller Einsatz

Friesenheim, Oberweier (ots)

Kräfte von Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes sind nach einem Vorfall am heutigen Montagmorgen in der Straße "Im Gäßle" im Einsatz. Kurz vor 7:30 Uhr soll es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar gekommen sein, wobei eine mutmaßliche Schreckschusswaffe Verwendung gefunden haben soll. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt und befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. Beim Betreten der Wohnung mussten die Polizeibeamten Pfefferspray einsetzen und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

/wo

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