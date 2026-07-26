Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Tödlicher Frontalzusammenstoß B33

Gengenbach (ots)

Auf der Bundesstraße B33 kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Ein 86-jähriger Mini-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Offenburg als er nach Zeugenaussagen gegen 17:45 Uhr zwischen Biberach und Gengenbach Süd in den Gegenverkehr kam. Nachdem er zuerst einen Pkw Hyundai streifte kollidierte er im Anschluss frontal mit einem hinter dem Hyundai fahrenden Opel Astra. Der 24-jährige Opel-Fahrer und der 86-jährige Mini-Fahrer wurden schwer verletzt und durch Rettungskräfte in umliegende Kliniken verbracht. Der 86-jährige Mini-Fahrer verstarb im Verlauf der Nacht aufgrund seiner Verletzungen.

Die Fahrbahn musste in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Grund des Frontalzusammenstoß ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /AKA

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