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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ermittlungen nach Waldbrand eingeleitet - Update 10.30 Uhr

Oppenau (ots)

Aktuell sind die Feuerwehren aus dem Rench- und Achertal mit Unterstützung mehrerer Landwirte im Einsatz, um immer wieder aufflammende Glutnester im Gehölz mit Nachlöscharbeiten zu bekämpfen. Betroffen ist ein etwa 3000qm großes Waldstück mit zum Teil sehr steilen Hanglagen oberhalb von Oppenau in nordwestlicher Richtung. Die Ermittler der Polizei gehen derzeit davon aus, dass drei Jugendliche in diesem Gebiet Feuerwerksraketen abgeschossen hatten. Laut Zeugenaussagen hatte sich daraufhin gegen 22.20 Uhr zunächst ein Feuer entfacht und sich aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse schnell zu dem Waldbrand ausgebreitet. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden eingeleitet.

Die Polizei wiest in diesem Zusammenhang auf die besonderen Gefahren beim Umgang mit offenem Feuer bei länger herrschender Trockenheit und Hitze hin. Bitte werfen Sie darüber hinaus keine Zigarettenkippen arglos weg.

Wird ein Feuer oder Rauch im Wald entdeckt, muss unverzüglich der Notruf 112 oder 110 mit einer präzisen Ortsangabe verständigt werden. Notfalls sollte der Anrufer das Eintreffen der Feuerwehr abwarten und den Ort des Geschehens zeigen.

Wer in den Wald geht, sollte die Zufahrtswege freihalten und die Fahrzeuge an dafür geeigneten Stellen parken. Auf trockenen Gräsern kann aber schon ein heiß gelaufener Auto-Katalysator einen Brand entfachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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