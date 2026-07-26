Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Ermittlungen nach Waldbrand eingeleitet

Oppenau (ots)

Seit etwa 22:20 Uhr sind ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren und rund ein Dutzend Streifenwagenbesatzungen der Polizei in Oppenau aufgrund eines Waldbrandes im Einsatz. Derzeit ist ein Waldstück von bis zu 3 000 Quadratmetern betroffen.

Ein Zeuge erkannte im Bereich Kleine Ebene/Schlossgrundweg mehrere Jugendliche und meldete dies der Polizei. Ob, wie auch von anderen Zeugen gemeldet, verwendete Pyrotechnik im Waldbereich zu dem Brand geführt hat, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mittlerweile konnten die Jugendlichen festgestellt werden.

Aufgrund des Brandes kommt es in Oppenau wie auch im Bereich der Straßburger Straße/B 28 zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen.

Zur Unterstützung der Einsatz - und Löschmaßnahmen befindet sich zeitweise auch ein Polizeihubschrauber im Bereich Oppenau

Die Polizei rät jeglichen Personen, die Örtlichkeit weiträumig zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei unbedingt Folge zu leisten.

/rs

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