Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern

L87 - Tödlicher Motorradunfall

Achern / L87 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der Landstraße L 87 zwischen Achern und Kappelrodeck im Bereich der Einmündung Oberachern. Ein 23-jähriger französischer Motorradfahrer befuhr gegen 15:20 Uhr die Landstraße in Richtung B 500 als er mit einem vor ihm fahrenden Pkw kollidierte. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet. Ob überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers Grund für den Unfall ist, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

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