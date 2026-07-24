Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Triathlon beendet: Flucht mit Fahrrad, zu Fuß und schwimmend

Nachtragsmeldung

Kehl, Kork (ots)

Nach den Vorfällen am Donnerstagnachmittag bei Kehl, befindet sich der 26 Jahre alte Tatverdächtige nun in Haft. Nach vorausgegangen Diebstahlsdelikten von Werkzeugkoffern, einem entwendeten Cube Pedelec und einem entwendeten Kinder-Fahrradanhänger, sowie dem Raubdelikt in der Straße "Gute Hofstatt", stieß eine alarmierte Polizeistreife in der Straße "Am Tankgraben" auf den Mann. Beim Erkennen der Streife flüchtete dieser auf dem Velo über den angrenzenden, abgemähten Weizenacker, wodurch der Vorderreifen des Pedelecs zerstört wurde, er dieses zurückließ und zu Fuß flüchtete. Die Streife folgte daraufhin ebenfalls zu Fuß, was jedoch aufgrund der Annäherung an die vierspurige B 28 unterbrochen wurde, um eine Gefährdung der Fahrzeugführer auf der B 28, dem Tatverdächtigen und den Einsatzkräften selber auszuschließen. Trotzdem sprang der 26-Jährige über die Leitplanke der B 28 und entging nur knapp der Kollision mit einem herannahenden 40-Tonner. Nach Überqueren der Bundesstraße setzten die Beamten die Verfolgung fort, durch die Kinizig und schließlich bis zu dem Festnahmeort in einem Maisfeld bei Kehl-Sundheim (wie berichtet). Beim anschließenden Transport zum Polizeirevier Kehl versuchte der Tatverdächtige einem Polizeibeamten mehrfach einen Kopfstoß zu versetzen, verfehlte diesen jedoch. Gegen die Maßnahmen im Polizeirevier wehrte und sperrte sich der Mann derart, dass vier Beamte zur Fixierung notwendig waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde die Festnahme aufrecht erhalten und der Mann nach den ersten polizeilichen Maßnahmen am Freitag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Haftbefehl wegen schweren räuberischen Diebstahls. Der wohnsitzlose Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/rs

Ursprungsmeldung vom Donnerstag, 23. Juli 2026, 16:30 Uhr

Kehl, Kork - Triathlon beendet: Flucht mit Fahrrad, zu Fuß und schwimmend

Nachdem ein Mann am Donnerstag in Kork versuchte, elektrische Baumaschinen von einem Lkw zu entwenden und dabei den Besitzer mit einem Messer bedroht haben soll, führte die folgende Fahndung zum Ende seiner Flucht in Triathlon-Manier. Gegen 13 Uhr war der 26-Jährige in der Straße "Gute Hofstatt" ertappt worden, wie er versuchte, von einem Lkw Baumaschinen zu entwenden und diese mittels Fahrrad samt Anhänger abzutransportieren. Als eine Zeugin ihn dabei ertappte und ihm bei der beginnenden Flucht Diebesgut vom Anhänger ziehen konnte, soll sie von ihm mit einem Taschenmesser bedroht worden sein. Im Zuge seiner Flucht in südwestliche Richtung ließ er sein Velo samt Diebesgut zurück, querte - verfolgt von alarmierten Polizeibeamten - die B 28 und versuchte, sich zunächst in einem Gebüsch im Bereich der Abfahrt Kork am Kinzigdamm versteckt zu halten. Schließlich entschloss sich der Mann die Flucht fortzusetzen und schwamm durch die Kinzig. Die verfolgenden Polizisten hielt dies nicht ab und auch diese stürzten sich ins Nass. Seine Flucht setzte der Tatverdächtigte im Anschluss in Richtung Kehl fort. Südlich des Flugplatzes Kehl-Sundheim konnte der Mann durch die Besatzung eines zwischenzeitlich im Einsatz befindlichen Polizeihubschraubers in einem Maisfeld festgestellt werden, woraufhin Streifen den Mann festnehmen konnten. Beim Transport zum Polizeirevier Kehl griff der Mittzwanziger die Polizeibeamten an und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen im Polizeirevier. Ob der Mann in Verbindung mit einem anderen aktuellen Diebstahl von Baugeräten in Kehl steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch das benutzte Fahrrad und der Fahrradanhänger konnten zwischenzeitlich zwei tagesaktuellen Diebstahlsdelikten in Kork zugeordnet werden. Beamte der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen von ihren Kehler Kollegen übernommen.

/rs

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