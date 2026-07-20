Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Ottersweier (ots)

Ein Schwerverletzter und rund 2.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines alleinbeteiligten Unfalls auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hatzenweier und Walzfeld. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte ein 61-jähriger Motorradfahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer dortigen Linkskurve, aufgrund eines Fahrfehlers und mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit, zu Fall gekommen und in der Folge in das rechts neben der Fahrbahn befindliche Wiesengelände geschleudert worden sein. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte in ein nahegelegenes Klinikum gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

/ki

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