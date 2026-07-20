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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Ottersweier (ots)

Ein Schwerverletzter und rund 2.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines alleinbeteiligten Unfalls auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hatzenweier und Walzfeld. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte ein 61-jähriger Motorradfahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer dortigen Linkskurve, aufgrund eines Fahrfehlers und mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit, zu Fall gekommen und in der Folge in das rechts neben der Fahrbahn befindliche Wiesengelände geschleudert worden sein. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte in ein nahegelegenes Klinikum gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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