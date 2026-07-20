Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gaggenau, Hörden (ots)

Nach einem Unfall zwischen zwei Radfahrern am vergangenen Dienstag (14. Juli 2026) mit einem Verletzten und einem flüchtigen Beteiligten, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Gegen 7:15 Uhr soll ein 34-jähriger Radfahrer die Flößerbrücke in Richtung Flößerhalle befahren haben und soll beim Abbiegen nach rechts in Richtung eines dortigen Supermarktes durch einen weiteren Radfahrer geschnitten worden sein. In der Folge kollidierten beide miteinander und der Mittdreißiger zog sich schwere Verletzungen zu. Sein auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzter Unfallgegner setzte indes seine Fahrt auf seinem dunklen Fahrrad fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang und dem zweiten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu wenden.

/rs

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