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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gaggenau, Hörden (ots)

Nach einem Unfall zwischen zwei Radfahrern am vergangenen Dienstag (14. Juli 2026) mit einem Verletzten und einem flüchtigen Beteiligten, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Gegen 7:15 Uhr soll ein 34-jähriger Radfahrer die Flößerbrücke in Richtung Flößerhalle befahren haben und soll beim Abbiegen nach rechts in Richtung eines dortigen Supermarktes durch einen weiteren Radfahrer geschnitten worden sein. In der Folge kollidierten beide miteinander und der Mittdreißiger zog sich schwere Verletzungen zu. Sein auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzter Unfallgegner setzte indes seine Fahrt auf seinem dunklen Fahrrad fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang und dem zweiten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu wenden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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