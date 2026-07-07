Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Raub gesucht!

Rastatt (ots)

Nach einem Raubdelikt in den frühen Dienstagmorgenstunden, sind die Ermittler der Kripo Rastatt auf der Suche nach den Tatverdächtigen und möglichen Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen besuchte ein Mann im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 2 Uhr eine Prostituierte in ihrem Hotelzimmer im Richard-Wagner-Ring. Während den sexuellen Handlungen soll die Frau einen Anruf bekommen und das Zimmer verlassen haben. Unterdessen betraten zwei Unbekannte den Raum und schlugen auf den Mann ein und fordern seine Wertsachen. Daraufhin nahmen sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich an sich, schlugen erneut auf den Mann ein und flüchteten. Die beiden Unbekannten und die Frau flüchteten im Anschluss in zwei Fahrzeugen vom Tatort. Zu den Tatverdächtigen konnte das Opfer nur angeben, dass es sich um junge osteuropäische Männern handeln soll. Zu den Fahrzeugen liegt unterdessen keine Beschreibung vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im oben genannten Zeitraum getätigt haben oder Hinweise zu den Fahrzeugen geben können, welche in der Nacht vor dem Anwesen geparkt waren, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

/rs

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