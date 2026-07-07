PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Gaggenau (ots)

Am Dienstagfrüh hat ein Verkehrsunfall auf der B462 zu zwei verletzten Personen geführt. Gegen 0:40 Uhr kam ein Fiat-Fahrer auf Höhe einer Unterführung bei der Ortseinfahrt Gaggenau offenbar aufgrund Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeuglenker. Sie wurden nach Erstversorung mit Rettugnswagen in eine Klinik gebracht. Einsatzkräft der Feuerwehr waren zur Räumung der Unfallstelle im Einsatz. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 12:31

    POL-OG: Lahr - Schreck mit Folgen

    Lahr (ots) - Ein 66 Jahre alter Autofahrer soll sich am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr beim Befahren der Bismarckstraße in Richtung der Geroldsecker Vorstadt auf Höhe der Kreuzung aufgrund eines vor ihm stehenden Fahrzeugs nach eigenen Angaben so erschreckt haben, dass er sein Lenkrad nach links gerissen habe und in der Folge gegen eine Straßenlaterne geprallt sei. Durch die Kollision fielen Teile der Straßenlaterne auf einen an der Ampel stehenden Pkw einer ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 11:02

    POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Unfall auf Kreuzung fordert Verletzte, Zeugen gesucht

    Rheinmünster, Greffern (ots) - Zu einem Unfall auf der Kreuzung der L 75 und der L 85 bei Greffern kam es am Dienstagmorgen gegen 9:15 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge war eine Peugeot-F von Lichtenau kommend in Richtung Hügelsheim unterwegs, als sie bei Linksabbiegen in Richtung Greffern bei Rotlicht den Vorrang einer entgegenkommenden Mercedes-Lenkerin ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 09:47

    POL-OG: Oberkirch - Unfall mit hohem Sachschaden

    Oberkirch (ots) - Ein Gesamtsachschaden von etwa 100.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Weintalstraße zu beklagen. Ein 40-jähriger Mann soll gegen 13.35 Uhr auf einem abschüssigen Hof einer Gaststätte vorgehabt haben, mit seinem Lkw zu wenden. Hierbei sollen nach ersten Erkenntnissen die Bremsen aufgrund technischer Probleme versagt haben, wodurch der Lkw in einen Schopf geriet. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren