POL-OG: Gaggenau - Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten
Gaggenau (ots)
Am Dienstagfrüh hat ein Verkehrsunfall auf der B462 zu zwei verletzten Personen geführt. Gegen 0:40 Uhr kam ein Fiat-Fahrer auf Höhe einer Unterführung bei der Ortseinfahrt Gaggenau offenbar aufgrund Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeuglenker. Sie wurden nach Erstversorung mit Rettugnswagen in eine Klinik gebracht. Einsatzkräft der Feuerwehr waren zur Räumung der Unfallstelle im Einsatz. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.
/ph
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