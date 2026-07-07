POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Unfall auf Kreuzung fordert Verletzte, Zeugen gesucht
Rheinmünster, Greffern (ots)
Zu einem Unfall auf der Kreuzung der L 75 und der L 85 bei Greffern kam es am Dienstagmorgen gegen 9:15 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge war eine Peugeot-F von Lichtenau kommend in Richtung Hügelsheim unterwegs, als sie bei Linksabbiegen in Richtung Greffern bei Rotlicht den Vorrang einer entgegenkommenden Mercedes-Lenkerin missachtete. Bei darauffolgenden Zusammenstoß verletzten sich beide Frauen offenbar leicht und wurden durch den Rettungsdienst sowie Notarzt versorgt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07227-2221 bei den Beamten des Polizeipostens Lichtenau zu melden.
/rs
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