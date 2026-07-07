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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Unfall auf Kreuzung fordert Verletzte, Zeugen gesucht

Rheinmünster, Greffern (ots)

Zu einem Unfall auf der Kreuzung der L 75 und der L 85 bei Greffern kam es am Dienstagmorgen gegen 9:15 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge war eine Peugeot-F von Lichtenau kommend in Richtung Hügelsheim unterwegs, als sie bei Linksabbiegen in Richtung Greffern bei Rotlicht den Vorrang einer entgegenkommenden Mercedes-Lenkerin missachtete. Bei darauffolgenden Zusammenstoß verletzten sich beide Frauen offenbar leicht und wurden durch den Rettungsdienst sowie Notarzt versorgt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07227-2221 bei den Beamten des Polizeipostens Lichtenau zu melden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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