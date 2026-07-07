POL-OG: Oberkirch - Unfall mit hohem Sachschaden
Oberkirch (ots)
Ein Gesamtsachschaden von etwa 100.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Weintalstraße zu beklagen. Ein 40-jähriger Mann soll gegen 13.35 Uhr auf einem abschüssigen Hof einer Gaststätte vorgehabt haben, mit seinem Lkw zu wenden. Hierbei sollen nach ersten Erkenntnissen die Bremsen aufgrund technischer Probleme versagt haben, wodurch der Lkw in einen Schopf geriet. Bei dem Schopf wurde insbesondere ein Teil des Dachstuhls stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch das Führerhaus des Lkw wurde erheblich beschädigt, sodass der Sachschaden am Lkw auf etwa 40.000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde hierbei niemand.
/lb
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