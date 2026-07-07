PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Unfall mit hohem Sachschaden

Oberkirch (ots)

Ein Gesamtsachschaden von etwa 100.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Weintalstraße zu beklagen. Ein 40-jähriger Mann soll gegen 13.35 Uhr auf einem abschüssigen Hof einer Gaststätte vorgehabt haben, mit seinem Lkw zu wenden. Hierbei sollen nach ersten Erkenntnissen die Bremsen aufgrund technischer Probleme versagt haben, wodurch der Lkw in einen Schopf geriet. Bei dem Schopf wurde insbesondere ein Teil des Dachstuhls stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch das Führerhaus des Lkw wurde erheblich beschädigt, sodass der Sachschaden am Lkw auf etwa 40.000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde hierbei niemand.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren