Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und unter mutmaßlichem Einfluss von Amphetamin soll ein 41 Jahre alter Mann am Montagnachmittag mit riskanter Fahrweise einen VW Passat geführt haben. Kurz vor 16 Uhr soll der Mann von Forbach kommend in Fahrtrichtung Gaggenau unterwegs gewesen sein. An der Ausfahrt nach Obertsrot soll er sich mit überhöhter Geschwindigkeit dem Pkw einer 35-Jährigen genähert haben, welche er auf dem Verzögerungsstreifen derart knapp überholt haben soll, dass diese nachdem der Mann vor ihr wiedereinscherte, links ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Im Anschluss konnte der VW-Fahrer auf Höhe eines Sportplatzes bei Bad Rotenfels einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit dem Auto fuhr. Zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine an. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach weiteren Geschädigten, welche durch die rasante Fahrweise des 41-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Rufnummer 07225 9887-0 entgegengenommen.

/lb

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