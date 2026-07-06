Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Motorradfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Zeugenaufruf

Ettenheim (ots)

Am Samstagvormittag kam es auf der L 103 zwischen Ettenheim und Streitberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun den mutmaßlichen Unfallverursacher sowie weitere Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer gegen 10:56 Uhr die L 103 von Ettenheim in Richtung Streitberg. Während der Fahrt wurde sein Fahrzeug von einer Gruppe aus drei Motorradfahrern überholt. Der letzte Motorradfahrer der Gruppe scherte hierbei zum Überholen auf die Gegenfahrbahn aus und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste zur Vermeidung einer Frontalkollision eine Vollbremsung einleiten. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte mitsamt seinem Fahrzeug über die Fahrbahn. Nach einer Kollision mit der Leitplanke prallte das Motorrad schließlich gegen den inzwischen zum Stillstand gekommenen Pkw. Der mutmaßliche unfallverursachende Motoradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der gestürzte Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 18.000 Euro. Bei dem gesuchten Motorrad handelt es sich um ein schwarzes Naked-Bike. Der Fahrer trug eine helle Lederkombi. Die Beamten des Polizeirevier Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Hinweisgeber sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des bislang unbekannten Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden. /jg

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