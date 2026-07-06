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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt/Ottersdorf - Sachbeschädigung durch Brandlegung

Rastatt/Ottersdorf (ots)

Mehrere Jugendliche stehen im dringenden Verdacht, am Sonntag in der Wilhelmstraße in Ottersdorf und auf einem Feldweg im Bereich der Lindenallee, absichtlich Feuer gelegt zu haben. In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde der Polizei eine brennende Mülltonne im Bereich der Grundschule Ottersdorf gemeldet. Die eintreffenden Feuerwehrleute hatten den Vollbrand der Tonne zeitnah unter Kontrolle. Eine halbe Stunde nach dem Brand, gegen 02:30 Uhr, führte ein Hinweis eines Zeugen zur Kontrolle eines 16-Jährigen, der mit dem Mülltonnenbrand in Verbindung gebracht werden konnte. Zuvor flüchteten zwei jugendliche Begleiter des 16-Jährigen vor der Polizei. Nachdem der junge Mann in der Nacht an seine Erziehungsberechtigte übergeben wurde, besteht der dringende Verdacht, dass er sich gegen 21 Uhr erneut mit einem Freund auf einen Feldweg im Bereich der Lindenallee begab, um dort einen mitgeführten Benzinkanister zu entzünden. Auch hier hatte die Feuerwehr den Brandherd schnell unter Kontrolle, um ein Ausbreiten des Feuers auf ein angrenzendes Waldgebiet zu verhindern. Den Jugendlichen drohen nun Anzeigen wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr und der Sachbeschädigung durch Brandlegung. Die Ermittlungen des Polizeireviers Rastatt dauern an. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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