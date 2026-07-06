POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad
Gaggenau (ots)
Am Sonntagabend kam es in Freiolsheim, in der Nähe zur Kreisgrenze bei Mossbronn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad, der einen Gesamtsachschaden von etwa 19.000 Euro zur Folge hatte. Gegen 19.40 Uhr soll ein 23-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn abgekommen sein und prallte in der Folge gegen die linke, vordere Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Renault Clio. Hierbei kam der Yahama-Fahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Handgelenk zu. Der Sachschaden des Pkw wurde auf etwa 5.000 Euro beziffert. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
/lb
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