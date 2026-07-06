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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Gaggenau (ots)

Am Sonntagabend kam es in Freiolsheim, in der Nähe zur Kreisgrenze bei Mossbronn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad, der einen Gesamtsachschaden von etwa 19.000 Euro zur Folge hatte. Gegen 19.40 Uhr soll ein 23-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn abgekommen sein und prallte in der Folge gegen die linke, vordere Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Renault Clio. Hierbei kam der Yahama-Fahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Handgelenk zu. Der Sachschaden des Pkw wurde auf etwa 5.000 Euro beziffert. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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