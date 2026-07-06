Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Hornberg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es an der Einmündung der Straße "Langwieserhof" in die Landesstraße 108 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer anschließend die Unfallstelle verließ. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der Fahrer eines Opel Corsa gegen 15:30 Uhr von der Straße "Langwieserhof" nach links auf die L 108 in Richtung Hornberg ein und übersah hierbei einen bevorrechtigten Motorradfahrer, der die L 108 befuhr. Der Motorradfahrer leitete eine starke Bremsung ein und verursachte durch ein Ausweichmanöver nach links eine Kollision zu verhindern. Dennoch prallte das Motorrad gegen die Front des Pkw, woraufhin der Motorradfahrer gemeinsam mit seinem Fahrzeug neben der Fahrbahn im Grünstreifen zu Fall kam. Im Anschluss richtete der Motorradfahrer sein Fahrzeug wieder auf, schob es zurück auf die Fahrbahn und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregelung zu kümmern, vermutlich in Richtung Hornberg. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Identität des Motorradfahrers sowie das von ihm geführte Motorrad sich bislang nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen. /jg

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