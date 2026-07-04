POL-OG: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt
Bad Peterstal-Griesbach (ots)
Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der L 93 in Fahrtrichtung Bad Rippoldsau-Schapbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Motorradfahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve gegen die Außenschutzplanke und stürzte anschließend etwa 20 Meter einen steinigen Abhang hinunter. Der 73-Jährige erlitt hierbei tödliche Verletzungen und verstarb trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und den Notarzt noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurde die L 93 durch den Verkehrsdienst Offenburg voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Vollsperrung wurde kurz vor 18 Uhr wieder aufgehoben. /ERD
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