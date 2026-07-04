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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der L 93 in Fahrtrichtung Bad Rippoldsau-Schapbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Motorradfahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve gegen die Außenschutzplanke und stürzte anschließend etwa 20 Meter einen steinigen Abhang hinunter. Der 73-Jährige erlitt hierbei tödliche Verletzungen und verstarb trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und den Notarzt noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurde die L 93 durch den Verkehrsdienst Offenburg voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Vollsperrung wurde kurz vor 18 Uhr wieder aufgehoben. /ERD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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