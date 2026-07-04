Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vermisstensuche nach 60-jährigem Mann!

Offenburg (ots)

Seit gestern Vormittag suchen die Beamten des Polizeireviers Achern intensiv nach einem 60-Jährigen aus Oberachern. Der Mann war bereits am Donnerstag zu Fuß von zu Hause aus in die angrenzenden Weinberge aufgebrochen und seither nicht wieder zurückgekehrt. Nachdem eine Suche im Bereich des Wohnanwesens keine Hinweise auf den Vermissten erbrachten, wurden in den Mittagsstunden mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes des Polizeipräsidiums Einsatz, die Suchmaßnahmen ausgeweitet. Unterstützt wurden die Kräfte der Polizei durch zahlreiche Angehörige von DRK, THW und der Bergwacht, welche mit weiteren Suchhunden insbesondere die östlichen Randgebiete von Oberachern absuchten. Bislang konnten keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person erlangt werden. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 180 cm groß, schlanke Figur, kurze braune Haare mit hohem Stirnansatz, bekleidet mit dunkler langer Hose, Kurzarmoberteil, dunklen Schuhen und er führt möglicherweise einen dunklen Rucksack mit sich. Zeugen die Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Achern unter Tel. 07841/7066-220 oder wählen den Polizeinotruf 110.

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