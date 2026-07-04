POL-OG: Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten
Sinzheim (ots)
Auf der B3 neu zwischen Steinbach und Sinzheim kam es am Freitagabend kurz vor Mitternacht zum Frontalzusammenstoß eines Audi mit einem BMW. Der Verkehrsunfalldienst Bühl hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommmen. Sowohl der 32-jährige BMW-Fahrer als auch der 54-jährige Audi-Führer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert. Beide waren zum Unfallzeitpunkt alleine in ihren Fahrzeugen unterwegs. //c-kk
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