PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Sinzheim (ots)

Auf der B3 neu zwischen Steinbach und Sinzheim kam es am Freitagabend kurz vor Mitternacht zum Frontalzusammenstoß eines Audi mit einem BMW. Der Verkehrsunfalldienst Bühl hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommmen. Sowohl der 32-jährige BMW-Fahrer als auch der 54-jährige Audi-Führer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert. Beide waren zum Unfallzeitpunkt alleine in ihren Fahrzeugen unterwegs. //c-kk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1450
E-Mail: offenburg.pp.fest.flz@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren