Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Roter Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagabend sind die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf der Suche nach einem roten Kleinwagen und dessen Fahrer. Nach den Schilderungen eines 60 Jahre alten E-Bike-Lenkers habe ihm ein bislang unbekannter Autofahrer an der Einmündung "Antoniussraße /Zur Friedrichshöhe" die Vorfahrt genommen, sodass er gegen 21:15 Uhr abbremsen musste, um einen Sturz zu vermeiden. Aufgrund der Gefahrenbremsung sei er ohne Kontakt mit dem roten Kleinwagen gestürzt und habe sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer des Kleinwagens, auf dessen Beifahrersitz eine Frau gesessen haben soll, sei einfach weitergefahren. Der Leichtverletzte wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher nehmen die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Rufnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell