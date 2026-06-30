Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Deutsch-französische Kontrollstelle

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr und des Polizeipostens Schwanau haben am Mittwoch zusammen mit Beamten der Bundespolizei, Fahndungskräften der Autobahn sowie der Gendarmerie Schlettstadt und Erstein eine gemeinsame Kontrollstelle am Rheinübergang in Nonnenweier eingerichtet. Zwischen 16 Uhr und 19 Uhr wurde rund 50 Fahrzeuge und etwa 80 Personen genauer überprüft. Der Fokus lag hierbei auf möglichen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Drogeneinwirkung. Neben verschiedenen Verkehrsordungswidrigkeiten, wie zum Beispiel abgefahrene Reifen oder ungenügender Kindersicherung, wurde ein Verkehrsteilnehmer ohne gültige Fahrerlaubnis ertappt. Zwei weiterer Verkehrsteilnehmer müssen sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz mit Schlagring verantworten. Das Ergebnis einer erhobenen Blutprobe wird Klarheit darüber schaffen, ob ein anderer Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hat.

/wo

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