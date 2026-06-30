Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruchsversuch in Tierheim

Kehl (ots)

Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Tierheim in Kehl einzubrechen. Gegen 6 Uhr meldete die Alarmzentrale des Sicherheitsdienstes eine Person, die versucht haben soll, eine Tür mit Tritten zu öffnen. Vor Ort konnten die Beamten außer dem Hausmeister des Gebäudes niemanden antreffen. Bei der anschließenden Überprüfung des Geländes konnten neben einem herrenlosen Fahrrad auch Hebelspuren an einem Türrahmen des Bürogebäudes festgestellt werden. Ob das Fahrrad mit dem versuchten Einbruch in Verbindung steht, wird derzeit überprüft. Da die Tür zum ansonsten vollständig umzäunten Gelände laut Aussage des Hausmeisters bei dessen Eintreffen verschlossen war, geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Täter über den Zaun auf das Grundstück des Tierheims gelangte. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem versuchten Einbruch nichts gestohlen, durch den Einbruchsversuch entstand jedoch ein Schaden an der Tür des Bürogebäudes.

Sollte jemand im Verlauf des Dienstagmorgens Beobachtungen im Bereich "Alte Landstraße 3" in Kehl gemacht haben, wird er gebeten, unter der Nummer 07851 893-0 Kontakt mit den Beamten des Polizeireviers Kehl aufzunehmen.

/lh

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