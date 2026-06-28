Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Tödlicher Unfall am Bahnübergang

Willstätt, Legelshurst (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagabend gegen 18.20 Uhr am Bahnübergang Willstätt-Legelshurst. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Radfahrer die L95 zwischen Legelshurst und Odelshofen. Am Bahnübergang der Europabahn wollte er an der bereits geschlossenen Halbschranke vorbeifahren. Hierbei blieb er mit dem Arm an der Schranke hängen, kam zu Fall und blieb im Bereich der Gleise liegen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung durch den Zugführer des herannahenden Zuges der SWEG konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die 62 Fahrgäste des Zuges wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Aufgrund der extremen Hitze wurde der Zug evakuiert und die Reisenden in eine angrenzende Sporthalle gebracht und mit Getränken versorgt. Zwei Fahrgäste mussten aufgrund hitzebedingter Kreislaufprobleme in Kliniken medizinisch versorgt werden. Die Sperrung des Bahnverkehrs dauerte bis etwa 21.30 Uhr. Daraus resultierten drei Zugausfälle und 310 Verspätungsminuten.

/bab

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