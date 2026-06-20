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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier/A5 - Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Nordfahrbahn fordern zwei Todesopfer

Appenweier (ots)

Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Nordfahrbahn der A5 bei Appenweier haben am Samstagmittag ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften auf den Plan gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz nach 11.30 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5 in Höhe der Autobahnraststätte Renchtal im Zuge eines Fahrstreifenwechsels vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Pkw. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Einer der Unfallbeteiligten wurde hierbei schwer verletzt.

Die infolge des ersten Unfalls plötzlich auf der Fahrbahn befindlichen Hindernisse zwangen nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsmanövern. In diesem Zusammenhang ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Appenweier ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Während die Insassen von vier der fünf beteiligten Pkw nach aktuellem Stand unverletzt blieben, kam für zwei Frauen in einem Smart jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Nordfahrbahn der A5 ist derzeit im Bereich der Anschlussstelle Appenweier vollständig gesperrt. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist noch für mehrere Stunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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