Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt-Niederbühl - Blitz eingeschlagen

Rastatt-Niederbühl (ots)

Aufgrund des schweren Unwetters am gestrigen Freitag wurden durch einen Blitzeinschlag auf einem Zeltplatz am Sportgelände mehrere Personen verletzt. Während eines aufziehenden Gewitters gegen 23 Uhr kümmerten sich mehrere Personen um die Sicherung der dort aufgestellten Zelte gegen den starken Wind. Währenddessen war ein Blitz in eine der Zeltstangen eingeschlagen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden neun Anwesende verletzt; eine Anfang 20-jährige Frau davon schwer. Insgesamt wurden sieben Personen in die Kliniken nach Rastatt und Baden-Baden eingeliefert. Sechs der Leichtverletzten konnten die Klinik inzwischen wieder verlassen. Die schwerverletzte Frau ist weiterhin in der Klinik. Viele Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren zur Unterstützung vor Ort. Ob noch weitere Personen beteiligt sind und ob die Betroffenen durch das Unwetter überrascht wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Überprüfungen.

/ks

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