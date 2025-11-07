Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gestohlene Fahrräder aufgefunden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Lahr (ots)

Am Dienstagnachmittag fand ein aufmerksamer Revierförster im örtlichen Stadtwald in der Ernetstraße, insgesamt fünf in Folie verpackte Fahrräder. Der Finder verständigte umgehend die Polizei, die die Fahrräder sicherstellte und auf das Polizeirevier Lahr verbrachte. Bei der Überprüfung konnten an zwei der Räder leserliche Rahmennummern festgestellt werden. Über den angebrachten Händleraufkleber gelang es den Beamten, die Herkunft der Räder zu klären. Nach Rücksprache mit dem betroffenen Fachgeschäft stellte sich heraus, dass die beiden Fahrräder vor rund zwei Wochen in der Schweiz entwendet wurden. Der Gesamtwert der beiden Räder soll sich auf einen fünfstelligen Betrag in Schweizer Franken belaufen. Die gestohlenen Zweiräder können nun zeitnah den Eigentümern wieder übergeben werden. Die Ermittlungen zur Herkunft der weiteren drei Räder dauern noch an.

