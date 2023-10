Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahrzeuge zerkratzt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Unbekannte zerkratzten am vergangenen Sonntag mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Waldseebads und verursachten so einen Sachschaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Die Besitzer der Fahrzeuge hatten diese zwischen 10 Uhr und kurz vor 15 Uhr auf dem Parkplatz in der Waldstraße abgestellt und mussten später den zerkratzten Lack an ihren Autos feststellen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Polizei zu wenden. /ma

