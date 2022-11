Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen, Kehl-Auenheim - Zwei hochwertige E-Bikes nach Diebstahl sichergestellt

Appenweier, Urloffen, Kehl-Auenheim (ots)

Aus einer Garage in der Beethovenstraße sind am Dienstag zwischen Mitternacht und 7 Uhr zwei E-Bikes sowie aus einem dort abgestellten Auto ein Laptop und Airpods im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Die Airpods konnten zunächst vom Bestohlenen an verschiedenen Örtlichkeiten in Kehl geortet werden, bevor sich die Spur nach Straßburg in Frankreich verlief. Dort wurde in diesem Zusammenhang auch ein 27-jähriger Verdächtiger von der französischen Polizei festgenommen. Weitere Ortungen des rechtmäßigen Eigentümers führten die Beamten des Polizeireviers Kehl in die Blumenthalstraße nach Auenheim. In einer dortigen Wohnung konnten nicht nur die zuvor entwendeten E-Bikes, sondern auch weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden. Die Ermittlungen richten sich bislang gegen zwei Männer im Alter von jeweils 30 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

