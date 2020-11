Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Nach Auffahrunfall leicht verletzt

GernsbachGernsbach (ots)

Eine leicht Verletzte und ein abgeschlepptes Auto sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in der Hördener Straße. Kurz vor 13:30 Uhr befuhren hierbei der Reihe nach ein Ford, ein Citroen sowie ein dritter Wagen einer 68-Jährigen die Hördener Straße aus Gaggenau kommend in Fahrtrichtung Gernsbach. An der Einmündung zur Weinbergstraße soll der 18-jährige Ford-Lenker im Zuge eines Linksabbiegevorgangs in den Einmündungsbereich eingefahren sein und seine Geschwindigkeit aufgrund von Gegenverkehr verringert haben. Der nachfolgende 67 Jahre alte Citroen-Fahrer erkannte die Verkehrslage rechtzeitig und brachte sein Auto daraufhin zum Stehen. Durch einen mutmaßlichen Moment der Unachtsamkeit prallte anschließend die 68-Jährige in das Heck des Citroen. Durch den Aufprall wurde der Citroen gegen den vorausfahrenden Ford geschleudert. Dabei wurde die 68-jährige Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Der Ford des Heranwachsenden war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

