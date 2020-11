Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kiosk aufgebrochen

BühlBühl (ots)

Eine unliebsame Entdeckung musste am frühen Montagmorgen die Mitarbeiterin eines Kiosks in der Güterstraße machen. Als sie gegen 5:30 Uhr den Laden öffnen wollte, stellte sie fest, dass ein bislang Unbekannter in diesen eingebrochen war. Zutritt verschaffte sich der Langfinger, indem er im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag 5:30 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Aus dem Verkaufsraum entwendete der Dieb anschließend mehrere Tabakwaren. Die Beamten des Polizeireviers Bühl ermitteln nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls und nehmen unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 Hinweise entgegen.

/lw

