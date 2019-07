Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Gasgeruch in Lebensmittelmarkt

Ortenberg (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 17 Uhr, wurde in einem Lebensmittelmarkt in Ortenberg Gasgeruch festgestellt. Die Angestellten und die Kunden, insgesamt 15 Personen, konnten den Markt unverletzt verlassen und hielten sich beim Eintreffen der Polizei bereits vor dem Markt auf. Von der eingesetzten Feuerwehr wurden keine Störungen mehr festgestellt. Es dürfte sich um eine kurzfristige Undichtigkeit im Kühlsystem gehandelt haben. Anschließend wurde der Verkaufsbetrieb wieder aufgenommen.

