Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ingewahrsamnahme

Baden-Baden (ots)

Das ausufernde Verhalten eines 24 Jahre alten Mannes am Donnerstagabend in der "Westliche Industriestraße" hat nun strafrechtliche Konsequenzen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mittzwanziger gegen 21:30 Uhr an einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen beteiligt gewesen sein. Da er im Zuge der anschließenden Polizeikontrolle nicht zur Raison gebracht werden konnte, musste er den Rest der Nacht in behördlicher Obhut verbringen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell