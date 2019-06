Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffenzheim - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Iffenzheim (ots)

Offenbar weil sich der Einkaufswagen eines noch Unbekannten am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Gebrüder-Grimm-Straße verselbstständigte, ermitteln nun die Beamten des Polizeipostens Iffezheim. Der Mann, der den Wagen entladen wollte, bemerkte zwar, dass dieser gegen einen geparkten Peugeot rollte und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursachte. Melden wollte er den Vorfall jedoch nicht. Stattdessen suchte er gegen 13 Uhr das Weite. Die Ermittler bitte unter der Telefonnummer 07229 2273 entgegen.

/ya

