Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schlüssel abgegeben

Kehl (ots)

Der Fahrer eines Opel musste seine Fahrzeugschlüssel am frühen Dienstag vorerst an die Beamten des Polizeireviers Kehl abgeben. Die Ordnungshüter haben den Mittsechziger gegen 1 Uhr in der Straßburger Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von etwas mehr als zwei Promille zutage. Außer seinen Schlüsseln musste der 66-Jährige auch seinen Führerschein und Blut abgeben. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell