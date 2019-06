Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Stromausfall durch Verkehrsunfall

Sasbach (ots)

Die 59-jährige Fahrerin eines Ford missachtete am Montag gegen 11 Uhr im Kreuzungsbereich Alter Sportplatz - Nelkenstraße - Gartenstraße die Vorfahrt einer 84-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Toyota der älteren Dame gegen einen Stromverteilerkasten geschleudert. Dadurch kam es in Sasbach für mehrere Stunden zu einem Stromausfall in circa 40 Haushalten. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ford Fahrerin muss wegen der Vorfahrtsverletzung mit einer Anzeige rechnen. /ag

