Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Europatour mit Tücken

Sinzheim (ots)

Weil ihn ein durchgefrorener und hilflos wirkender Fahrradfahrer aus dem Schlaf geklingelt hatte, wandte sich ein Anwohner aus dem Sinzheimer Ortsteil Halberstung am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr hilfesuchend an die Polizei. Die überraschten Beamten des Polizeireviers Bühl erfuhren anschließend von dem 24-jährigen Touristen aus Costa Rica, dass dieser auf Europatour und auf dem Weg nach Spanien war. Vom Flughafen Frankfurt/Main aus war er zunächst nach Heidelberg geradelt. Dort startete er am Mittwochmorgen per Drahtesel zum nächsten Etappenziel: Baden-Baden. Der direkte "Radweg" über die A 5 sei ihm dabei von einer Streife der Autobahnpolizei leider frühzeitig unterbunden worden, weshalb er die Kurstadt nun über Land zu finden suchte. Der Weg war lang, die Nacht noch länger; schließlich strandete der ermattete Radler in, wie er es nannte, "Halberstung City", wo er sich in seiner Not an den nächstbesten Hausbewohner wandte. Die Beamten sorgten flugs für eine Notunterkunft, damit sich der reisende Radler für seinen weiteren Weg in mediterrane Gefilde erholen und stärken konnte.

