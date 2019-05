Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gernsbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 6 Uhr und 16.30 Uhr einen im Sandweg geparkten BMW gestreift und so einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht. Ohne den Vorfall zu melden, suchte der Unbekannte das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln nun wegen Unfallflucht. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

/ya

