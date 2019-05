Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Im Gegenverkehr gestreift und das Weite gesucht

Offenburg (ots)

Bereits am Sonntag soll es gegen 07.30 Uhr im Bereich der Einmündung Wichernstraße/Am Burgerwald zu einer Berührung zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr gekommen sein. Nach Aussage eines 79-jährigen Mitsubishi-Fahrers sei er beim Abbiegen in die Straße am Burgerwald von einem entgegenkommenden und nach links in die Wichernstraße abbiegenden, unbekannten Fahrzeug gestreift worden. Der Fahrer des Wagens sei dann, ohne anzuhalten, mit hoher Geschwindigkeit auf der Wichernstraße in Richtung B 33 a davongefahren. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von circa 4.000 EUR. Hinweise an das Polizeirevier Offenburg: Tel. 0781-212200.

/ag

