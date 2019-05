Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Technischer Defekt

Achern (ots)

Ein technischer Defekt an der Kühlanlage einer Firma "Im Gewerbegebiet" sorgte nach ersten Ermittlungen am späten Mittwochabend für einen Einsatz der Feuerwehr Achern und der örtlichen Polizei. In diesem Zusammenhang dürfte es kurz nach 23 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Verletzt wurde hierbei niemand. Ein Übergreifen des kleinen Brandes auf das Gebäude konnte verhindert werden.

