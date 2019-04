Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Außenbestuhlung entwendet, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Unbekannte Diebe machten sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag, 6 Uhr, an der Außenbestuhlung eines Kiosks in der Kirchstraße in Zell am Harmersbach zu schaffen. Die Unbekannten entwendeten sechs Stühle, einen runden und einen rechteckigen Tisch.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach.

/ph

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell