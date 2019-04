Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Einbrecher überrascht, Zeugenhinweise erbeten

Ettenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Freitag bei seinen diebischen Machenschaften in einem Lokal der Johann-Baptist-von-Weiß-Straße von einem Mitarbeiter und dessen Ehefrau überrascht und in die Flucht geschlagen worden. Der Eindringling verschaffte sich gegen 1 Uhr über eine aufgehebelte Seiteneingangstür Zutritt zum Innenraum des Imbisses und wollte mit einer Kasse verschwinden. Der als dicklich und circa 180 Zentimeter groß beschriebene Ganove hatte wohl nicht damit gerechnet, dass sich zu diesem Zeitpunkt noch ein Mitarbeiter im Grillimbiss befand. Als der Einbruch aufgeflogen ist, suchte der Unbekannte unter Zurücklassung der Kasse sein Heil in der Flucht und konnte über einen Fußweg in Richtung Polizeiposten entkommen. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der nun Gesuchte hatte eine Halbglatze und trug eine Camouflage Jacke. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 an die Beamten des Polizeipostens Ettenheim erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell