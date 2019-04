Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nonnenweier - Motorradfahrer tödlich verletzt

Schwanau (ots)

Am Karfreitag kam es um 16:20 Uhr in Nonnenweier am Kreisverkehr K 5343 / L 100 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer überholte auf der Kreisstraße in Richtung Allmannsweier zwei PKW und kollidierte noch auf dem Gegenfahrstreifen mit einem Motorradfahrer, der aus dem Kreisverkehr in Richtung Nonnenweier abbog. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert, das Motorrad total zerstört. Durch die hohe Geschwindigkeit des unfallverursachenden PKW prallte dieser noch im Kreisverkehr gegen einen entgegenkommenden Pkw, dessen beide Insassen leicht verletzt wurden. Der Motorradfahrer verstarb, trotz sofortigen Einsatzes eines Notarztes, noch an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 50.000 EUR. Die Straße war bis 20:45 Uhr zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallherganges ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde in amtliche Verwahrung genommen. Beamte der Verkehrspolizeidirektion haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

