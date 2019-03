Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mehrere Einbrüche

Baden-Baden (ots)

Unbekannte trieben in der Nacht auf Mittwoch in der Innenstadt ihr Unwesen. Zunächst drangen sie gewaltsam in die Räume einer Praxis in der Hans-Bredow-Straße ein, indem sie mit Werkzeugen eine Balkontür aufbrachen. Hierbei dürften sie jedoch von einer auslösenden Alarmanlage gestört worden sein. Im ähnlichen Zeitraum brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Maria-Viktoria-Straße ein. Ob hierbei etwas entwendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden erhoffen sich auch durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über die noch unbekannten Täter zu erlangen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell