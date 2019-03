Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried-Ichenheim - Brand eines Wohnhauses

Neuried (ots)

Der Bewohner einer Wohnung im Obergeschoss eines Dreifamilienhauses in Ichenheim bemerkte kurz nach Mitternacht einen Brand in der Abstellkammer seiner Wohnung. Der Mann konnte die Wohnung verlassen, weckte die vier weiteren Bewohner des Hauses und verständigte die Feuerwehr. Alle fünf Bewohner im Alter zwischen 28 und 62 Jahren konnten das Haus verlassen.. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgasinhalation leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Ober- und Dachgeschoss des Hauses entwickelte sich ein Vollbrand. Das Gebäude war nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 45 Mann und 9 Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit 25 Mann im Einsatz. /br

