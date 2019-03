Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, Schweighausen - Mit Fahrrad gestürzt, Zeugen gesucht

Schuttertal, Schweighausen (ots)

Nachdem sich ein 56-jähriger Fahrradfahrer am Sonntagabend in Folge eines Sturzes schwere Verletzungen zuzog, sind die ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariats in Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Der Velo-Fahrer war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 21.40 Uhr auf der stark abschüssigen Bergstraße / L103 in Schweighausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve, vermutlich alleinbeteiligt, zu Fall kam. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Nummer 0781 21-5200 bei den ermittelnden Beamten. Insbesondere der Fahrer eines weißen Autos, welcher von Ersthelfern im dortigen Bereich gesehen wurde, wird um Kontaktaufnahme gebeten. /ma

