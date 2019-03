Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Tankbetrüger unterwegs

Mahlberg (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde an einer Tankstelle im Raum Mahlberg gleich zweimal versucht, ohne zu bezahlen an Kraftstoff zu kommen. Der erste Verdächtige fiel einem Tankstellenmitarbeiter auf, da er sich "vermummt" zur Zapfsäule begab. Diese wurde daraufhin durch den Mitarbeiter gesperrt, weshalb der verdächtige Fahrzeuglenker unverhoffter Dinge von dannen zog. Zur gleichen Zeit schaffte ein zweiter mutmaßlicher Betrüger, welcher an seinem Pkw die Kennzeichen abgeklebt hatte, sein Fahrzeug mit Kraftstoff vollzutanken. Auch dies wurde durch den aufmerksamen Tankwart bemerkt, welcher den 19-Jährigen am Wegfahren hinderte und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Den Heranwachsenden erwartet nun ein Strafverfahren wegen Tankbetrugs. /al

