Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim, K 3731 - Unrühmliches Verfolgungsrennen endet in Kollision

Hügelsheim (ots)

Zwei 35 und 39 Jahre alte Männer sollen sich am späten Sonntagnachmittag mit ihren vollbesetzten Autos ein unrühmliches Verfolgungsrennen geliefert und daraus resultierend nicht nur eine Kollision provoziert, sondern letztlich auch einen Unfall verursacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll das "Duell" gegen 17.20 Uhr in der Hardtwaldstraße Fahrt aufgenommen haben, als der ältere Mercedes-Fahrer am Ortsausgang den Lenker des davor fahrenden Volkswagen überholen wollte. Der Passat-Fahrer soll dem eingeleiteten Überholvorgang getrotzt haben, indem er seinen Wagen beschleunigte und somit ein Überholen verhinderte. Nachdem der 35-Jährige an der Einmündung zur Badener Straße nach links in Richtung Hügelsheim abgebogen war, soll der nachfolgende Daimler-Fahrer trotz Sperrfläche und durchgezogener Linie erneut zum Überholen angesetzt haben. Nach dem nun erfolgreichen Überholmanöver soll der 39-Jährige plötzlich abgebremst haben, sodass ihm der Überholte in dessen Heck krachte. Nun haben die verantwortungslosen "Rennfahrer" nicht nur einen Schaden von etwa 7.000 Euro zu tragen, sondern überdies ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung am Hals. Verletzt wurde niemand.

